Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank tritt am Mittag auf der Stelle

Die Aktie von Deutsche Bank zeigt am Dienstagmittag wenig Änderung. Die Deutsche Bank-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 10,05 EUR.

Die Deutsche Bank-Aktie wies um 11:48 Uhr kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 10,05 EUR. Bei 10,09 EUR markierte die Deutsche Bank-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 9,98 EUR markierte die Deutsche Bank-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 10,04 EUR. Bisher wurden heute 1.297.948 Deutsche Bank-Aktien gehandelt.

Am 30.01.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 12,36 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 22,98 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Deutsche Bank-Aktie. Am 04.10.2022 gab der Anteilsschein bis auf 7,25 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 27,88 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 14,65 EUR aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Deutsche Bank am 26.07.2023 vor. Es stand ein EPS von 0,19 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Deutsche Bank noch ein Gewinn pro Aktie von 0,33 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 11,41 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 6.650,00 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 7.409,00 EUR ausgewiesen.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2023 wird am 25.10.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Vorlage der Q3 2024-Bilanz von Deutsche Bank rechnen Experten am 23.10.2024.

Den erwarteten Gewinn je Deutsche Bank-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 2,19 EUR fest.

