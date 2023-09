Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank präsentiert sich am Dienstagnachmittag fester

Aktie im Fokus

Die Aktie von Deutsche Bank gehört am Dienstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt wies die Deutsche Bank-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 10,07 EUR nach oben.

Um 15:52 Uhr sprang die Deutsche Bank-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,2 Prozent auf 10,07 EUR zu. Bei 10,14 EUR markierte die Deutsche Bank-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke stand der Titel bei 10,04 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 2.666.674 Deutsche Bank-Aktien umgesetzt.

Am 30.01.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 12,36 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Deutsche Bank-Aktie derzeit noch 22,76 Prozent Luft nach oben. Bei 7,25 EUR erreichte der Anteilsschein am 04.10.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Deutsche Bank-Aktie mit einem Verlust von 28,01 Prozent wieder erreichen.

Analysten bewerten die Deutsche Bank-Aktie im Durchschnitt mit 14,65 EUR.

Deutsche Bank veröffentlichte am 26.07.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 0,19 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,33 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 11,41 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 7.409,00 EUR umgesetzt, gegenüber 6.650,00 EUR im Vorjahreszeitraum.

Die Kennzahlen für Q3 2023 dürfte Deutsche Bank am 25.10.2023 präsentieren. Einen Blick in die Q3 2024-Bilanz können Deutsche Bank-Anleger Experten zufolge am 23.10.2024 werfen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 2,19 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

