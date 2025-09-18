Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Mittag ohne große Veränderung

So entwickelt sich Deutsche Bank

Wenig Veränderung zeigt am Freitagmittag die Aktie von Deutsche Bank. Die Deutsche Bank-Aktie zeigte sich zuletzt im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 30,45 EUR an der Tafel.

Kaum Ausschläge verzeichnete die Deutsche Bank-Aktie im XETRA-Handel und tendierte um 11:49 Uhr bei 30,45 EUR. Die Deutsche Bank-Aktie zog in der Spitze bis auf 30,78 EUR an. Die Deutsche Bank-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 30,38 EUR ab. Zur Startglocke stand der Titel bei 30,58 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Deutsche Bank-Aktien beläuft sich auf 1.278.339 Stück.

Am 15.09.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 32,21 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Deutsche Bank-Aktie derzeit noch 5,78 Prozent Luft nach oben. Der Anteilsschein verbuchte am 24.09.2024 Kursverluste bis auf 14,93 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Deutsche Bank-Aktie damit 103,90 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Für Deutsche Bank-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,680 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,00 EUR ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 31,09 EUR je Deutsche Bank-Aktie an.

Deutsche Bank veröffentlichte am 24.07.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,49 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von -0,28 EUR erwirtschaftet worden. Das vergangene Quartal hat Deutsche Bank mit einem Umsatz von insgesamt 15,03 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 17,23 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 12,77 Prozent verringert.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 2,90 EUR je Deutsche Bank-Aktie.

