So bewegt sich Deutsche Bank

Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank gewinnt am Freitagvormittag an Boden

19.09.25 09:27 Uhr
Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank gewinnt am Freitagvormittag an Boden

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagvormittag der Anteilsschein von Deutsche Bank. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,2 Prozent auf 30,52 EUR zu.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Deutsche Bank AG
30,62 EUR 0,16 EUR 0,53%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von Deutsche Bank legte um 09:06 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 30,52 EUR. Bei 30,64 EUR markierte die Deutsche Bank-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke stand der Titel bei 30,58 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 360.153 Deutsche Bank-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 15.09.2025 bei 32,21 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Deutsche Bank-Aktie mit einem Kursplus von 5,55 Prozent wieder erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 14,93 EUR am 24.09.2024. Mit einem Kursverlust von 51,06 Prozent würde die Deutsche Bank-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Zuletzt erhielten Deutsche Bank-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,680 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,00 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 31,09 EUR an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Deutsche Bank am 24.07.2025. Das EPS wurde auf 0,49 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten -0,28 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Mit einem Umsatz von 15,03 Mrd. EUR, gegenüber 17,23 Mrd. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 12,77 Prozent präsentiert.

In der Deutsche Bank-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 2,90 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Deutsche Bank-Aktie

Nachrichten zu Deutsche Bank AG

DatumMeistgelesen
Analysen zu Deutsche Bank AG

DatumRatingAnalyst
11.09.2025Deutsche Bank OutperformRBC Capital Markets
09.09.2025Deutsche Bank OverweightJP Morgan Chase & Co.
02.09.2025Deutsche Bank OverweightMorgan Stanley
27.08.2025Deutsche Bank NeutralGoldman Sachs Group Inc.
14.08.2025Deutsche Bank OutperformRBC Capital Markets
