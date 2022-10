Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Mittwochmittag mit positiven Vorzeichen

Die Deutsche Bank-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 12:22 Uhr 1,5 Prozent im Plus bei 8,99 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Deutsche Bank-Aktie sogar auf 9,01 EUR. Mit einem Wert von 8,88 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via XETRA 4.977.843 Deutsche Bank-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 10.02.2022 erreichte der Anteilsschein mit 14,64 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Deutsche Bank-Aktie damit 38,58 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 03.10.2022 gab der Anteilsschein bis auf 7,25 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Deutsche Bank-Aktie ist somit 24,02 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 12,86 EUR für die Deutsche Bank-Aktie.

Deutsche Bank veröffentlichte am 11.08.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,33 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Deutsche Bank 0,20 EUR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 7,02 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 6.650,00 EUR, während im Vorjahreszeitraum 6.214,00 EUR ausgewiesen worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2022 dürfte Deutsche Bank am 26.10.2022 präsentieren. Schätzungsweise am 25.10.2023 dürfte Deutsche Bank die Q3 2023-Finanzergebnisse präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2021 auf 1,21 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

