Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Donnerstagvormittag mit KursVerlusten

Die Aktie von Deutsche Bank gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Deutsche Bank-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,9 Prozent auf 9,72 EUR.

Das Papier von Deutsche Bank gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 09:06 Uhr ging es um 0,9 Prozent auf 9,72 EUR abwärts. Zwischenzeitlich weitete die Deutsche Bank-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 9,72 EUR aus. Bei 9,75 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wechselten via XETRA 343.239 Deutsche Bank-Aktien den Besitzer.

Am 30.01.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 12,36 EUR an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Deutsche Bank-Aktie derzeit noch 27,13 Prozent Luft nach oben. Am 24.03.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 7,95 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 18,29 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Analysten bewerten die Deutsche Bank-Aktie im Durchschnitt mit 14,66 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Deutsche Bank am 26.07.2023. Das EPS belief sich auf 0,19 EUR gegenüber 0,33 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Deutsche Bank in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 11,41 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 7.409,00 EUR im Vergleich zu 6.650,00 EUR im Vorjahresquartal.

Voraussichtlich am 25.10.2023 dürfte Deutsche Bank Anlegern einen Blick in die Q3 2023-Bilanz gewähren. Die Veröffentlichung der Deutsche Bank-Ergebnisse für Q3 2024 erwarten Experten am 23.10.2024.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Deutsche Bank-Aktie in Höhe von 1,99 EUR im Jahr 2023 aus.

