Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Dienstagnachmittag mit Kursplus

Deutsche Bank im Blick

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von Deutsche Bank. Zuletzt sprang die Deutsche Bank-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,2 Prozent auf 12,01 EUR zu.

Die Aktie legte um 15:52 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,2 Prozent auf 12,01 EUR zu. Bei 12,03 EUR erreichte die Deutsche Bank-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 11,93 EUR. Bisher wurden via XETRA 3.139.127 Deutsche Bank-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 12,36 EUR. Dieser Kurs wurde am 30.01.2023 erreicht. Der aktuelle Kurs der Deutsche Bank-Aktie ist somit 2,93 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 24.03.2023 bei 7,95 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Deutsche Bank-Aktie 51,16 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 14,72 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Deutsche Bank am 25.10.2023. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,56 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,57 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 7.100,00 EUR – ein Plus von 2,63 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Deutsche Bank 6.918,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2023 wird am 01.02.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Schätzungsweise am 30.01.2025 dürfte Deutsche Bank die Q4 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Deutsche Bank ein EPS in Höhe von 2,00 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Deutsche Bank-Aktie

Anleger in Frankfurt halten sich zurück: LUS-DAX zum Ende des Montagshandels leichter

Minuszeichen in Frankfurt: DAX verbucht zum Handelsende Abschläge

Minuszeichen in Frankfurt: LUS-DAX verbucht nachmittags Abschläge