Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank steigt am Nachmittag

Um 04:22 Uhr wies die Deutsche Bank-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,6 Prozent auf 11,94 EUR nach oben. Die Deutsche Bank-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 12,09 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 11,84 EUR. Der Tagesumsatz der Deutsche Bank-Aktie belief sich zuletzt auf 5.629.846 Aktien.

Bei einem Wert von 14,64 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (10.02.2022). 18,43 Prozent Plus fehlen der Deutsche Bank-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 7,25 EUR. Dieser Wert wurde am 03.10.2022 erreicht. Mit Abgaben von 64,68 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 14,15 EUR je Deutsche Bank-Aktie an.

Am 26.10.2022 lud Deutsche Bank zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2022 endete. Das EPS wurde auf 0,57 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Deutsche Bank 0,20 EUR je Aktie verdient. Beim Umsatz wurden 6.918,00 EUR gegenüber 6.000,00 EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Vorlage der Q4 2022-Finanzergebnisse wird für den 02.02.2023 terminiert. Experten kalkulieren am 01.02.2024 mit der Veröffentlichung der Q4 2023-Bilanz von Deutsche Bank.

Experten gehen davon aus, dass Deutsche Bank im Jahr 2021 1,21 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

