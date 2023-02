Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Montagmittag im Minusbereich

Die Deutsche Bank-Aktie gab im XETRA-Handel um 12:06 Uhr um 1,5 Prozent auf 11,70 EUR nach. Der Kurs der Deutsche Bank-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 11,70 EUR nach. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 11,92 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 2.236.385 Deutsche Bank-Aktien.

Am 21.02.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 13,91 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Deutsche Bank-Aktie 15,85 Prozent zulegen. Am 03.10.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 7,25 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 61,46 Prozent würde die Deutsche Bank-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 14,60 EUR je Deutsche Bank-Aktie an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Deutsche Bank am 02.02.2023. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 5,25 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 6.315,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 6.000,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die kommende Q1 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 27.04.2023 veröffentlicht. Experten terminieren die Vorlage der Q1 2024-Bilanz auf den 25.04.2024.

Experten gehen davon aus, dass Deutsche Bank im Jahr 2023 1,92 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

