Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank tendiert am Mittag südwärts

Blick auf Deutsche Bank-Kurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Deutsche Bank. Die Deutsche Bank-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,8 Prozent auf 11,90 EUR abwärts.

Die Aktie verlor um 11:48 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,8 Prozent auf 11,90 EUR. Das Tagestief markierte die Deutsche Bank-Aktie bei 11,82 EUR. Bei 11,97 EUR eröffnete der Anteilsschein. Von der Deutsche Bank-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.010.212 Stück gehandelt.

Am 05.02.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 12,92 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 8,57 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 24.03.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 7,95 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 33,22 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

2022 wurde eine Dividende von Höhe von 0,300 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,451 EUR. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 14,69 EUR.

Deutsche Bank ließ sich am 01.02.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,67 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,92 EUR je Aktie vermeldet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Deutsche Bank in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,84 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 6.684,00 EUR im Vergleich zu 6.315,00 EUR im Vorjahresquartal.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird für den 25.04.2024 terminiert. Deutsche Bank dürfte die Q1 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 24.04.2025 präsentieren.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 2,19 EUR je Deutsche Bank-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Deutsche Bank-Aktie

Analyse zeigt: Festgeldzinsen auf niedrigstem Stand seit Sommer 2023

DAX 40-Titel Deutsche Bank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Deutsche Bank-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

XETRA-Handel: LUS-DAX zum Handelsstart in Grün