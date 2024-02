Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Vormittag tiefer

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Deutsche Bank. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,8 Prozent auf 11,91 EUR.

Die Deutsche Bank-Aktie notierte um 09:06 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,8 Prozent auf 11,91 EUR. In der Spitze büßte die Deutsche Bank-Aktie bis auf 11,91 EUR ein. Bei 11,97 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 77.049 Deutsche Bank-Aktien.

Am 05.02.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 12,92 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 8,50 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei einem Wert von 7,95 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (24.03.2023). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Deutsche Bank-Aktie 49,86 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für Deutsche Bank-Aktionäre gab es im Jahr 2022 eine Dividende in Höhe von 0,300 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,451 EUR ausgeschüttet werden. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 14,69 EUR.

Die Zahlen des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Deutsche Bank am 01.02.2024. Deutsche Bank hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,67 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,92 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 6.684,00 EUR – ein Plus von 5,84 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Deutsche Bank 6.315,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird für den 25.04.2024 terminiert. Die Vorlage der Q1 2025-Ergebnisse wird von Experten am 24.04.2025 erwartet.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 2,19 EUR je Deutsche Bank-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Deutsche Bank-Aktie

Analyse zeigt: Festgeldzinsen auf niedrigstem Stand seit Sommer 2023

DAX 40-Titel Deutsche Bank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Deutsche Bank-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

XETRA-Handel: LUS-DAX zum Handelsstart in Grün