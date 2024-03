Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank tendiert am Mittwochnachmittag tiefer

Kurs der Deutsche Bank

Die Aktie von Deutsche Bank gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Deutsche Bank-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,7 Prozent auf 13,64 EUR ab.

Werte in diesem Artikel

Die Deutsche Bank-Aktie musste um 15:52 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,7 Prozent auf 13,64 EUR. Bei 13,53 EUR markierte die Deutsche Bank-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 13,68 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 4.982.046 Deutsche Bank-Aktien.

Am 19.03.2024 markierte das Papier bei 13,85 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 1,54 Prozent über dem aktuellen Kurs der Deutsche Bank-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 24.03.2023 auf bis zu 7,95 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Deutsche Bank-Aktie 71,73 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2022 0,300 EUR an Deutsche Bank-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,451 EUR aus. Analysten bewerten die Deutsche Bank-Aktie im Durchschnitt mit 14,69 EUR.

Die Bilanz zum am 31.12.2023 abgelaufenen Quartal legte Deutsche Bank am 01.02.2024 vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,67 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,92 EUR je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat Deutsche Bank mit einem Umsatz von insgesamt 6.684,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6.315,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 5,84 Prozent gesteigert.

Am 25.04.2024 werden die Q1 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q1 2025-Bilanz auf den 24.04.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 2,16 EUR je Deutsche Bank-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Deutsche Bank-Aktie

Hält die Bitcoin-Rally an? - Strategen unterschiedlicher Meinung

Douglas-Aktie kommt zurück: Was Anleger jetzt zum IPO wissen müssen - Aktien kommen am unteren Ende der Spanne

Börse Frankfurt: LUS-DAX letztendlich mit grünem Vorzeichen