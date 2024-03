Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Vormittag kaum verändert

Aktienkurs im Fokus

Wenig Veränderung zeigt am Mittwochvormittag die Aktie von Deutsche Bank. Mit einem Kurs von 13,73 EUR zeigte sich die Deutsche Bank-Aktie im XETRA-Handel zuletzt kaum verändert.

Die Deutsche Bank-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:06 Uhr bei 13,73 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages. Bei 13,76 EUR markierte die Deutsche Bank-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Im Tief verlor die Deutsche Bank-Aktie bis auf 13,68 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 13,68 EUR. Von der Deutsche Bank-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 332.652 Stück gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (13,85 EUR) erklomm das Papier am 19.03.2024. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Deutsche Bank-Aktie 0,89 Prozent zulegen. Am 24.03.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 7,95 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 42,14 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Deutsche Bank-Aktie.

Nachdem Deutsche Bank seine Aktionäre 2022 mit 0,300 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,451 EUR je Aktie ausschütten. Analysten bewerten die Deutsche Bank-Aktie im Durchschnitt mit 14,69 EUR.

Deutsche Bank ließ sich am 01.02.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,67 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,92 EUR je Aktie erzielt worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 5,84 Prozent auf 6.684,00 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 6.315,00 EUR in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2024 wird am 25.04.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten erwarten die Q1 2025-Kennzahlen am 24.04.2025.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 2,16 EUR je Aktie belaufen.

