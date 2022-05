Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank fällt am Nachmittag

Das Papier von Deutsche Bank gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 20.05.2022 16:22:00 Uhr ging es um 0,7 Prozent auf 9,42 EUR abwärts. Im Tief verlor die Deutsche Bank-Aktie bis auf 9,38 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 9,53 EUR. Von der Deutsche Bank-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 7.563.468 Stück gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 10.02.2022 auf bis zu 14,64 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Deutsche Bank-Aktie damit 35,62 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Anteilsschein verbuchte am 07.03.2022 Kursverluste bis auf 8,16 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 15,44 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 13,97 EUR.

Am 27.04.2022 lud Deutsche Bank zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2022 endete. Das EPS lag bei 0,51 EUR. Im letzten Jahr hatte Deutsche Bank einen Gewinn von 0,47 EUR je Aktie eingefahren. Das vergangene Quartal hat Deutsche Bank mit einem Umsatz von insgesamt 7.327,77 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7.222,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 1,46 Prozent gesteigert.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2022 dürfte Deutsche Bank am 27.07.2022 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2023-Bilanz auf den 26.07.2023.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 1,77 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

