Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank reagiert am Nachmittag positiv

Die Aktie von Deutsche Bank zählt am Donnerstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von Deutsche Bank konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,4 Prozent auf 10,19 EUR.

Die Deutsche Bank-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr 1,4 Prozent im Plus bei 10,19 EUR. Im Tageshoch stieg die Deutsche Bank-Aktie bis auf 10,21 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 10,04 EUR. Von der Deutsche Bank-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 6.815.822 Stück gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (12,36 EUR) erklomm das Papier am 30.01.2023. Mit einem Zuwachs von mindestens 21,29 Prozent könnte die Deutsche Bank-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 04.10.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 7,25 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 28,88 Prozent.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Deutsche Bank-Aktie bei 14,41 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 abgelaufenen Quartal legte Deutsche Bank am 27.04.2023 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,61 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,55 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite standen 7.680,00 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 7.328,00 EUR umgesetzt.

Voraussichtlich am 26.07.2023 dürfte Deutsche Bank Anlegern einen Blick in die Q2 2023-Bilanz gewähren. Einen Blick in die Q2 2024-Bilanz können Deutsche Bank-Anleger Experten zufolge am 24.07.2024 werfen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 1,95 EUR je Aktie in den Deutsche Bank-Büchern.

