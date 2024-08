Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank tendiert am Nachmittag südwärts

Deutsche Bank im Fokus

Die Aktie von Deutsche Bank gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Deutsche Bank-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,9 Prozent auf 13,88 EUR abwärts.

Um 15:52 Uhr rutschte die Deutsche Bank-Aktie in der XETRA-Sitzung um 1,9 Prozent auf 13,88 EUR ab. Die größten Abgaben verzeichnete die Deutsche Bank-Aktie bis auf 13,87 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 14,18 EUR. Bisher wurden via XETRA 1.926.204 Deutsche Bank-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 26.04.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 17,01 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Deutsche Bank-Aktie liegt somit 18,41 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei einem Wert von 9,44 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (25.10.2023). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 32,00 Prozent.

Im Jahr 2023 erhielten Deutsche Bank-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,450 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,666 EUR. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 18,16 EUR an.

Am 24.07.2024 legte Deutsche Bank die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2024 endete, vor. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,07 EUR ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Deutsche Bank ebenfalls ein Verlust pro Aktie von 0,43 EUR in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 19,24 Prozent auf 17,23 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 14,45 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 23.10.2024 dürfte Deutsche Bank Anlegern einen Blick in die Q3 2024-Bilanz gewähren. Am 29.10.2025 wird Deutsche Bank schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2025 präsentieren.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Deutsche Bank-Gewinn in Höhe von 2,36 EUR je Aktie aus.

