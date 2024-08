Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Vormittag nahe Vortagesniveau

Deutsche Bank im Fokus

Die Aktie von Deutsche Bank zeigt am Dienstagvormittag wenig Änderung. Die Deutsche Bank-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 14,15 EUR.

Die Deutsche Bank-Aktie zeigte sich um 09:06 Uhr im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 14,15 EUR an der Tafel. Kurzfristig markierte die Deutsche Bank-Aktie bei 14,18 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Bei 14,13 EUR markierte die Deutsche Bank-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 14,18 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 227.291 Deutsche Bank-Aktien.

Am 26.04.2024 markierte das Papier bei 17,01 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 20,27 Prozent Plus fehlen der Deutsche Bank-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 25.10.2023 Kursverluste bis auf 9,44 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Deutsche Bank-Aktie liegt somit 49,85 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,666 EUR, nach 0,450 EUR im Jahr 2023. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 18,16 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Deutsche Bank am 24.07.2024. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,07 EUR je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Deutsche Bank ebenfalls 0,43 EUR je Aktie eingebüßt. Deutsche Bank hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 17,23 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 19,24 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 14,45 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Deutsche Bank dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2024 voraussichtlich am 23.10.2024 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2025-Bilanz auf den 29.10.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 2,36 EUR je Aktie in den Deutsche Bank-Büchern.

