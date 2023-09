Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank tendiert am Mittwochmittag nordwärts

Blick auf Deutsche Bank-Kurs

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Deutsche Bank. Zuletzt sprang die Deutsche Bank-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,9 Prozent auf 10,14 EUR zu.

Um 11:48 Uhr stieg die Deutsche Bank-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,9 Prozent auf 10,14 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Deutsche Bank-Aktie bei 10,15 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 10,10 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 1.031.006 Deutsche Bank-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 12,36 EUR erreichte der Titel am 30.01.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Deutsche Bank-Aktie somit 17,94 Prozent niedriger. Am 04.10.2022 gab der Anteilsschein bis auf 7,25 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Deutsche Bank-Aktie 28,54 Prozent sinken.

Experten gaben als mittleres Kursziel 14,65 EUR an.

Am 26.07.2023 hat Deutsche Bank die Kennzahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,19 EUR gegenüber 0,33 EUR im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 11,41 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 7.409,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 6.650,00 EUR in den Büchern gestanden.

Am 25.10.2023 werden die Q3 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Einen Blick in die Q3 2024-Bilanz können Deutsche Bank-Anleger Experten zufolge am 23.10.2024 werfen.

Experten gehen davon aus, dass Deutsche Bank im Jahr 2023 1,99 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Deutsche Bank-Aktie

Deutsche Bank-Aktie um die Nulllinie: Bafin-Präsident fordert schnelle Behebung der Probleme bei der Postbank

Börse Frankfurt: DAX zeigt sich zum Handelsende schwächer

Schwache Performance in Frankfurt: DAX gibt mittags nach