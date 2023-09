Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Mittwochnachmittag gefragt

Kursverlauf

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Deutsche Bank. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,1 Prozent auf 10,17 EUR zu.

Um 15:52 Uhr stieg die Deutsche Bank-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,1 Prozent auf 10,17 EUR. Bei 10,18 EUR erreichte die Deutsche Bank-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 10,10 EUR. Zuletzt wechselten 2.348.019 Deutsche Bank-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 30.01.2023 bei 12,36 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 21,60 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Kursverluste drückten das Papier am 04.10.2022 auf bis zu 7,25 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 28,69 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Deutsche Bank-Aktie.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 14,65 EUR.

Deutsche Bank gewährte am 26.07.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,19 EUR gegenüber 0,33 EUR im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 7.409,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 11,41 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6.650,00 EUR in den Büchern standen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 25.10.2023 erfolgen. Einen Blick in die Q3 2024-Bilanz können Deutsche Bank-Anleger Experten zufolge am 23.10.2024 werfen.

Von Analysten wird erwartet, dass Deutsche Bank im Jahr 2023 1,99 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

