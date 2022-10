Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Donnerstagmittag im Minus

Die Deutsche Bank-Aktie wies um 12:22 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 8,86 EUR abwärts. Die größten Abgaben verzeichnete die Deutsche Bank-Aktie bis auf 8,78 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 8,85 EUR. Der Tagesumsatz der Deutsche Bank-Aktie belief sich zuletzt auf 1.397.519 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 14,64 EUR. Dieser Kurs wurde am 10.02.2022 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 39,48 Prozent. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 7,25 EUR am 03.10.2022. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 22,20 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 12,86 EUR je Deutsche Bank-Aktie aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Deutsche Bank am 11.08.2022 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,33 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,20 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 7,02 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 6.650,00 EUR, während im Vorjahreszeitraum 6.214,00 EUR ausgewiesen worden waren.

Voraussichtlich am 26.10.2022 dürfte Deutsche Bank Anlegern einen Blick in die Q3 2022-Bilanz gewähren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2023 rechnen Experten am 25.10.2023.

Analysten erwarten für 2021 einen Gewinn in Höhe von 1,21 EUR je Deutsche Bank-Aktie.

