Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Freitagnachmittag tiefer

Blick auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Deutsche Bank. Das Papier von Deutsche Bank gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,7 Prozent auf 9,59 EUR abwärts.

Werte in diesem Artikel

Die Deutsche Bank-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:53 Uhr mit Abschlägen von 1,7 Prozent bei 9,59 EUR. Die Deutsche Bank-Aktie sank bis auf 9,53 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 9,60 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 8.404.945 Deutsche Bank-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 30.01.2023 auf bis zu 12,36 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Deutsche Bank-Aktie somit 22,46 Prozent niedriger. Kursverluste drückten das Papier am 24.03.2023 auf bis zu 7,95 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Deutsche Bank-Aktie liegt somit 20,65 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 14,66 EUR für die Deutsche Bank-Aktie.

Deutsche Bank veröffentlichte am 26.07.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 0,19 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Deutsche Bank 0,33 EUR je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 11,41 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 6.650,00 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 7.409,00 EUR ausgewiesen.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2023 wird am 25.10.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten erwarten die Q3 2024-Kennzahlen am 23.10.2024.

Den erwarteten Gewinn je Deutsche Bank-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 1,99 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Deutsche Bank-Aktie

Angespannte Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX sackt zum Ende des Donnerstagshandels ab

Verluste in Frankfurt: DAX verliert zum Handelsende

Börsianer in Frankfurt warten auf Impulse: LUS-DAX wenig bewegt