Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Freitagvormittag mit Abschlägen

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Deutsche Bank. Die Deutsche Bank-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,0 Prozent auf 9,65 EUR.

Das Papier von Deutsche Bank gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 09:06 Uhr ging es um 1,0 Prozent auf 9,65 EUR abwärts. Die Deutsche Bank-Aktie gab in der Spitze bis auf 9,58 EUR nach. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 9,60 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 313.227 Deutsche Bank-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 30.01.2023 bei 12,36 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Deutsche Bank-Aktie somit 21,91 Prozent niedriger. Am 24.03.2023 gab der Anteilsschein bis auf 7,95 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Deutsche Bank-Aktie mit einem Verlust von 17,69 Prozent wieder erreichen.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 14,66 EUR je Deutsche Bank-Aktie an.

Die Zahlen des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Deutsche Bank am 26.07.2023. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,19 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Deutsche Bank ein EPS von 0,33 EUR je Aktie vermeldet. Deutsche Bank hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 7.409,00 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 11,41 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 6.650,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2023 wird am 25.10.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Präsentation der Q3 2024-Finanzergebnisse von Deutsche Bank rechnen Experten am 23.10.2024.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 1,99 EUR je Deutsche Bank-Aktie.

