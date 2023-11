Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Mittag mit grünen Vorzeichen

Kursentwicklung

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagmittag der Anteilsschein von Deutsche Bank. Die Deutsche Bank-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,2 Prozent auf 11,19 EUR.

Das Papier von Deutsche Bank konnte um 11:48 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 11,19 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Deutsche Bank-Aktie bei 11,31 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 11,22 EUR. Zuletzt wechselten 3.233.345 Deutsche Bank-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 30.01.2023 bei 12,36 EUR. Der aktuelle Kurs der Deutsche Bank-Aktie ist somit 10,47 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 24.03.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 7,95 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit Abgaben von 29,00 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 14,66 EUR.

Am 25.10.2023 legte Deutsche Bank die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2023 endete, vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,56 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Deutsche Bank 0,57 EUR je Aktie erwirtschaftet. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 2,63 Prozent auf 7.100,00 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 6.918,00 EUR in den Büchern gestanden.

Deutsche Bank wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 01.02.2024 vorlegen. Die Q4 2024-Finanzergebnisse könnte Deutsche Bank möglicherweise am 30.01.2025 präsentieren.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,00 EUR je Deutsche Bank-Aktie belaufen.

