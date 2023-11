Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Nachmittag stärker

Blick auf Deutsche Bank-Kurs

Die Aktie von Deutsche Bank zählt am Montagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von Deutsche Bank legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 1,0 Prozent auf 11,28 EUR.

Das Papier von Deutsche Bank konnte um 15:51 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,0 Prozent auf 11,28 EUR. Die Deutsche Bank-Aktie legte bis auf 11,31 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Mit einem Wert von 11,22 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 5.404.338 Deutsche Bank-Aktien den Besitzer.

Am 30.01.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 12,36 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Deutsche Bank-Aktie damit 8,74 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 7,95 EUR ab. Der aktuelle Kurs der Deutsche Bank-Aktie ist somit 29,58 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 14,66 EUR je Deutsche Bank-Aktie aus.

Die Zahlen des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Deutsche Bank am 25.10.2023. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,56 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,57 EUR erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 2,63 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 7.100,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 6.918,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte Deutsche Bank am 01.02.2024 präsentieren. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können Deutsche Bank-Anleger Experten zufolge am 30.01.2025 werfen.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Deutsche Bank ein EPS in Höhe von 2,00 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

