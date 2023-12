Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank tendiert am Mittwochnachmittag nordwärts

Kurs der Deutsche Bank

Die Aktie von Deutsche Bank gehört am Mittwochnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Deutsche Bank zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,9 Prozent auf 12,27 EUR.

Um 15:52 Uhr ging es für das Deutsche Bank-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,9 Prozent auf 12,27 EUR. Die Deutsche Bank-Aktie legte bis auf 12,36 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 12,15 EUR. Bisher wurden via XETRA 6.894.376 Deutsche Bank-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 12,36 EUR erreichte der Titel am 30.01.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. 0,72 Prozent Plus fehlen der Deutsche Bank-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 7,95 EUR. Dieser Wert wurde am 24.03.2023 erreicht. Mit einem Abschlag von mindestens 35,27 Prozent könnte die Deutsche Bank-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 14,85 EUR.

Deutsche Bank veröffentlichte am 25.10.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,56 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,57 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite hat Deutsche Bank im vergangenen Quartal 7.100,00 EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 2,63 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Deutsche Bank 6.918,00 EUR umsetzen können.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird für den 01.02.2024 terminiert. Die Veröffentlichung der Deutsche Bank-Ergebnisse für Q4 2024 erwarten Experten am 30.01.2025.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Deutsche Bank-Gewinn in Höhe von 2,00 EUR je Aktie aus.

