Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank macht am Mittwochvormittag Boden gut

So bewegt sich Deutsche Bank

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochvormittag der Anteilsschein von Deutsche Bank. Im XETRA-Handel gewannen die Deutsche Bank-Papiere zuletzt 1,7 Prozent.

Das Papier von Deutsche Bank legte um 09:06 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 1,7 Prozent auf 12,25 EUR. Die Deutsche Bank-Aktie zog in der Spitze bis auf 12,27 EUR an. Bei 12,15 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.100.443 Deutsche Bank-Aktien umgesetzt.

Am 30.01.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 12,36 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 0,90 Prozent Plus fehlen der Deutsche Bank-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 24.03.2023 (7,95 EUR). Der aktuelle Kurs der Deutsche Bank-Aktie ist somit 35,15 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 14,85 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Deutsche Bank am 25.10.2023 vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,56 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,57 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 7.100,00 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 6.918,00 EUR umgesetzt worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte Deutsche Bank am 01.02.2024 präsentieren. Deutsche Bank dürfte die Q4 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 30.01.2025 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Deutsche Bank einen Gewinn von 2,00 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Deutsche Bank-Aktie

Anleger in Frankfurt halten sich zurück: LUS-DAX zum Ende des Montagshandels leichter

Minuszeichen in Frankfurt: DAX verbucht zum Handelsende Abschläge

Minuszeichen in Frankfurt: LUS-DAX verbucht nachmittags Abschläge