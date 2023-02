Deutsche Bank Aktie News: Investoren trennen sich am Mittag vermehrt von Deutsche Bank

Die Deutsche Bank-Aktie notierte um 12:06 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,9 Prozent auf 11,52 EUR. Im Tief verlor die Deutsche Bank-Aktie bis auf 11,45 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 11,65 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 2.132.261 Deutsche Bank-Aktien den Besitzer.

Am 21.02.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 13,91 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 17,14 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 03.10.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 7,25 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 58,97 Prozent könnte die Deutsche Bank-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 14,60 EUR.

Die Zahlen des am 31.12.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte Deutsche Bank am 02.02.2023. Deutsche Bank hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 6.315,00 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 5,25 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 6.000,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Voraussichtlich am 27.04.2023 dürfte Deutsche Bank Anlegern einen Blick in die Q1 2023-Bilanz gewähren. Am 25.04.2024 wird Deutsche Bank schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2024 präsentieren.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,92 EUR je Deutsche Bank-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

