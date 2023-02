Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank tritt am Dienstagnachmittag auf der Stelle

Die Deutsche Bank-Aktie zeigte sich um 04:07 Uhr stabil und notierte im XETRA-Handel bei 11,63 EUR. In der Spitze gewann die Deutsche Bank-Aktie bis auf 11,68 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Deutsche Bank-Aktie bis auf 11,45 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 11,65 EUR. Von der Deutsche Bank-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 3.454.737 Stück gehandelt.

Am 21.02.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 13,91 EUR. Derzeit notiert die Deutsche Bank-Aktie damit 16,41 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Anteilsschein verbuchte am 03.10.2022 Kursverluste bis auf 7,25 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 60,38 Prozent könnte die Deutsche Bank-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten gaben als mittleres Kursziel 14,60 EUR an.

Am 02.02.2023 hat Deutsche Bank die Kennzahlen zum am 31.12.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 5,25 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 6.000,00 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 6.315,00 EUR ausgewiesen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2023 dürfte Deutsche Bank am 27.04.2023 vorlegen. Mit der Vorlage der Q1 2024-Bilanz von Deutsche Bank rechnen Experten am 25.04.2024.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 1,92 EUR je Aktie belaufen.

