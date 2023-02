Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Dienstagvormittag nahezu unverändert

Die Deutsche Bank-Aktie kam im XETRA-Handel um 09:06 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 11,63 EUR. Bei 11,65 EUR markierte die Deutsche Bank-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Die Deutsche Bank-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 11,60 EUR ab. Bei 11,65 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 134.473 Deutsche Bank-Aktien.

Am 21.02.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 13,91 EUR. Derzeit notiert die Deutsche Bank-Aktie damit 16,39 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 03.10.2022 bei 7,25 EUR. Derzeit notiert die Deutsche Bank-Aktie damit 60,41 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das durchschnittliche Kursziel der Deutsche Bank-Aktie wird bei 14,60 EUR angegeben.

Die Zahlen des am 31.12.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte Deutsche Bank am 02.02.2023. Der Umsatz lag bei 6.315,00 EUR – das entspricht einem Zuwachs von 5,25 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 6.000,00 EUR erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 27.04.2023 dürfte Deutsche Bank Anlegern einen Blick in die Q1 2023-Bilanz gewähren. Die Veröffentlichung der Deutsche Bank-Ergebnisse für Q1 2024 erwarten Experten am 25.04.2024.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Deutsche Bank-Aktie in Höhe von 1,92 EUR im Jahr 2023 aus.

