Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank gewinnt am Mittag

Kurs der Deutsche Bank

Die Aktie von Deutsche Bank zählt am Donnerstagmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt sprang die Deutsche Bank-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,3 Prozent auf 13,82 EUR zu.

Im XETRA-Handel gewannen die Deutsche Bank-Papiere um 11:48 Uhr 1,3 Prozent. Bei 13,97 EUR erreichte die Deutsche Bank-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 13,89 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 3.676.224 Deutsche Bank-Aktien umgesetzt.

Am 21.03.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 13,97 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 1,07 Prozent hinzugewinnen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 7,95 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Deutsche Bank-Aktie mit einem Verlust von 42,51 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenausschüttung für Deutsche Bank-Aktionäre betrug im Jahr 2022 0,300 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,451 EUR belaufen. Experten gaben als mittleres Kursziel 14,69 EUR an.

Am 01.02.2024 hat Deutsche Bank die Kennzahlen zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,67 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,92 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 6.684,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 5,84 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6.315,00 EUR in den Büchern standen.

Voraussichtlich am 25.04.2024 dürfte Deutsche Bank Anlegern einen Blick in die Q1 2024-Bilanz gewähren. Schätzungsweise am 24.04.2025 dürfte Deutsche Bank die Q1 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,15 EUR je Deutsche Bank-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Deutsche Bank-Aktie

Freundlicher Handel: LUS-DAX beendet die Sitzung mit Gewinnen

DAX aktuell: DAX bewegt sich zum Handelsende im Plus

XETRA-Handel LUS-DAX fällt am Nachmittag