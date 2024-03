Kursentwicklung im Fokus

Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Donnerstagvormittag in Grün

21.03.24 09:22 Uhr

Die Aktie von Deutsche Bank zählt am Donnerstagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Deutsche Bank-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,7 Prozent im Plus bei 13,87 EUR.

Das Papier von Deutsche Bank konnte um 09:06 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,7 Prozent auf 13,87 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Deutsche Bank-Aktie bisher bei 13,93 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 13,89 EUR. Zuletzt wechselten 1.061.871 Deutsche Bank-Aktien den Besitzer. Bei einem Wert von 13,93 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (21.03.2024). Mit einem Zuwachs von 0,45 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 24.03.2023 gab der Anteilsschein bis auf 7,95 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Deutsche Bank-Aktie 74,52 Prozent über dem 52-Wochen-Tief. Nach 0,300 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,451 EUR je Deutsche Bank-Aktie. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 14,69 EUR. Die Zahlen des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Deutsche Bank am 01.02.2024. In Sachen EPS wurden 0,67 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Deutsche Bank 0,92 EUR je Aktie eingenommen. Deutsche Bank hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 6.684,00 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 5,84 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 6.315,00 EUR erwirtschaftet worden waren. Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 25.04.2024 erfolgen. Die Vorlage der Q1 2025-Ergebnisse wird von Experten am 24.04.2025 erwartet. Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 2,15 EUR je Aktie in den Deutsche Bank-Büchern. Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Nessluop / Shutterstock.com