Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Mittag mit Abschlägen

Deutsche Bank im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Deutsche Bank. Die Deutsche Bank-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,0 Prozent bei 15,52 EUR.

Um 11:48 Uhr ging es für die Deutsche Bank-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,0 Prozent auf 15,52 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Deutsche Bank-Aktie bis auf 15,50 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 15,55 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 1.212.221 Deutsche Bank-Aktien den Besitzer.

Am 26.04.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 17,01 EUR an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Deutsche Bank-Aktie derzeit noch 9,61 Prozent Luft nach oben. Am 27.06.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 8,90 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Deutsche Bank-Aktie 74,35 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,663 EUR. Im Vorjahr hatte Deutsche Bank 0,450 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 16,92 EUR für die Deutsche Bank-Aktie aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Deutsche Bank am 25.04.2024 vor. Es stand ein EPS von 0,63 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Deutsche Bank noch ein Gewinn pro Aktie von 0,56 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 17,26 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 23,52 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 13,97 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Deutsche Bank dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2024 voraussichtlich am 24.07.2024 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz am 23.07.2025.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Deutsche Bank-Gewinn in Höhe von 2,20 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

