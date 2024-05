Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Nachmittag mit Verlusten

Deutsche Bank im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Deutsche Bank. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,3 Prozent auf 15,48 EUR.

Das Papier von Deutsche Bank gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 15:52 Uhr ging es um 1,3 Prozent auf 15,48 EUR abwärts. In der Spitze fiel die Deutsche Bank-Aktie bis auf 15,42 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 15,55 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 2.671.761 Deutsche Bank-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 26.04.2024 bei 17,01 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 9,94 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 8,90 EUR ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Deutsche Bank-Aktie derzeit noch 42,47 Prozent Luft nach unten.

Für Deutsche Bank-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,450 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,663 EUR ausgeschüttet werden. Analysten bewerten die Deutsche Bank-Aktie im Durchschnitt mit 16,92 EUR.

Deutsche Bank gewährte am 25.04.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,63 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Deutsche Bank ein EPS von 0,56 EUR je Aktie vermeldet. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 17,26 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 23,52 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Deutsche Bank einen Umsatz von 13,97 Mrd. EUR eingefahren.

Die Kennzahlen für Q2 2024 dürfte Deutsche Bank am 24.07.2024 präsentieren. Schätzungsweise am 23.07.2025 dürfte Deutsche Bank die Q2 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

In der Deutsche Bank-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 2,20 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

