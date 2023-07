Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Freitagnachmittag fester

Aktienentwicklung

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von Deutsche Bank. Die Deutsche Bank-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,3 Prozent auf 10,15 EUR.

Um 15:52 Uhr stieg die Deutsche Bank-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,3 Prozent auf 10,15 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Deutsche Bank-Aktie bisher bei 10,26 EUR. Mit einem Wert von 10,16 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Deutsche Bank-Aktien beläuft sich auf 7.982.256 Stück.

Am 30.01.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 12,36 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 21,79 Prozent. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 04.10.2022 bei 7,25 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 28,58 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Deutsche Bank-Aktie.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 14,41 EUR für die Deutsche Bank-Aktie aus.

Deutsche Bank ließ sich am 27.04.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,61 EUR gegenüber 0,55 EUR im Vorjahresquartal. Beim Umsatz wurden 7.680,00 EUR gegenüber 7.328,00 EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2023 wird am 26.07.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Einen Blick in die Q2 2024-Bilanz können Deutsche Bank-Anleger Experten zufolge am 24.07.2024 werfen.

Experten gehen davon aus, dass Deutsche Bank im Jahr 2023 1,96 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

