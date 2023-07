Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank verteuert sich am Vormittag

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Deutsche Bank gehört am Freitagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt ging es für das Deutsche Bank-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,9 Prozent auf 10,21 EUR.

Die Deutsche Bank-Aktie konnte um 09:06 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,9 Prozent auf 10,21 EUR. Die Deutsche Bank-Aktie zog in der Spitze bis auf 10,22 EUR an. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 10,16 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 784.225 Deutsche Bank-Aktien den Besitzer.

Am 30.01.2023 erreichte der Anteilsschein mit 12,36 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 21,03 Prozent könnte die Deutsche Bank-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 04.10.2022 bei 7,25 EUR. Mit Abgaben von 29,03 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Deutsche Bank-Aktie bei 14,41 EUR.

Deutsche Bank veröffentlichte am 27.04.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Es stand ein EPS von 0,61 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Deutsche Bank noch ein Gewinn pro Aktie von 0,55 EUR in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Deutsche Bank mit einem Umsatz von insgesamt 7.680,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7.328,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 4,80 Prozent gesteigert.

Am 26.07.2023 dürfte die Q2 2023-Bilanz von Deutsche Bank veröffentlicht werden. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2024-Bilanz auf den 24.07.2024.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,96 EUR je Deutsche Bank-Aktie belaufen.

