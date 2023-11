Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank wird am Dienstagnachmittag ausgebremst

Deutsche Bank im Fokus

Die Aktie von Deutsche Bank gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Deutsche Bank-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,8 Prozent auf 11,20 EUR abwärts.

Die Deutsche Bank-Aktie gab im XETRA-Handel um 15:52 Uhr um 0,8 Prozent auf 11,20 EUR nach. In der Spitze büßte die Deutsche Bank-Aktie bis auf 11,18 EUR ein. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 11,22 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 6.503.927 Deutsche Bank-Aktien umgesetzt.

Am 30.01.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 12,36 EUR an. Derzeit notiert die Deutsche Bank-Aktie damit 9,38 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 24.03.2023 bei 7,95 EUR. Der aktuelle Kurs der Deutsche Bank-Aktie ist somit 29,08 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 14,66 EUR.

Deutsche Bank veröffentlichte am 25.10.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,56 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,57 EUR je Aktie erzielt worden. Deutsche Bank hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 7.100,00 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 2,63 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 6.918,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte Deutsche Bank am 01.02.2024 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2024-Bilanz auf den 30.01.2025.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 2,00 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

