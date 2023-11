Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Vormittag mit Einbußen

Deutsche Bank im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Deutsche Bank. Das Papier von Deutsche Bank befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,4 Prozent auf 11,25 EUR ab.

Die Deutsche Bank-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr um 0,4 Prozent auf 11,25 EUR ab. Das Tagestief markierte die Deutsche Bank-Aktie bei 11,20 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 11,22 EUR. Bisher wurden via XETRA 701.143 Deutsche Bank-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 30.01.2023 bei 12,36 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 9,92 Prozent. Am 24.03.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 7,95 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Deutsche Bank-Aktie 29,35 Prozent sinken.

Das durchschnittliche Kursziel der Deutsche Bank-Aktie wird bei 14,66 EUR angegeben.

Am 25.10.2023 hat Deutsche Bank die Kennzahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,56 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,57 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 7.100,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 2,63 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6.918,00 EUR in den Büchern standen.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird für den 01.02.2024 terminiert. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz auf den 30.01.2025.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 2,00 EUR je Deutsche Bank-Aktie.

