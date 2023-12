Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank stabilisiert sich am Donnerstagnachmittag

Aktie im Fokus

Die Aktie von Deutsche Bank zeigt am Donnerstagnachmittag wenig Änderung. Zum Vortag unverändert notierte die Deutsche Bank-Aktie zuletzt im XETRA-Handel bei 12,29 EUR.

Die Deutsche Bank-Aktie bewegte sich um 15:52 Uhr kaum. Das Papier stand via XETRA bei 12,29 EUR. In der Spitze legte die Deutsche Bank-Aktie bis auf 12,33 EUR zu. Im Tief verlor die Deutsche Bank-Aktie bis auf 12,19 EUR. Mit einem Wert von 12,19 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via XETRA 3.757.735 Deutsche Bank-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 30.01.2023 erreichte der Anteilsschein mit 12,36 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Deutsche Bank-Aktie damit 0,61 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 24.03.2023 gab der Anteilsschein bis auf 7,95 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 35,33 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten gaben als mittleres Kursziel 14,85 EUR an.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 abgelaufenen Quartal legte Deutsche Bank am 25.10.2023 vor. Das EPS belief sich auf 0,56 EUR gegenüber 0,57 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite standen 7.100,00 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 6.918,00 EUR umgesetzt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte Deutsche Bank am 01.02.2024 vorlegen. Experten erwarten die Q4 2024-Kennzahlen am 30.01.2025.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,01 EUR je Deutsche Bank-Aktie belaufen.

