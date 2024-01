Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank zieht am Mittag an

Notierung im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagmittag der Anteilsschein von Deutsche Bank. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,0 Prozent auf 11,93 EUR zu.

Die Aktie notierte um 11:48 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,0 Prozent auf 11,93 EUR zu. Der Kurs der Deutsche Bank-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 12,01 EUR zu. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 11,94 EUR. Von der Deutsche Bank-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.645.162 Stück gehandelt.

Am 09.01.2024 markierte das Papier bei 12,85 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Deutsche Bank-Aktie damit 7,17 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 24.03.2023 bei 7,95 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 33,41 Prozent.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 14,86 EUR an.

Deutsche Bank ließ sich am 25.10.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,56 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Deutsche Bank 0,57 EUR je Aktie erwirtschaftet. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 7.100,00 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 2,63 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Deutsche Bank einen Umsatz von 6.918,00 EUR eingefahren.

Voraussichtlich am 01.02.2024 dürfte Deutsche Bank Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Deutsche Bank dürfte die Q4 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 30.01.2025 präsentieren.

In der Deutsche Bank-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 2,02 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

