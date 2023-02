Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Mittwochnachmittag schwächer

Das Papier von Deutsche Bank befand sich um 04:06 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,9 Prozent auf 11,38 EUR ab. Der Kurs der Deutsche Bank-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 11,27 EUR nach. Den Handelstag beging das Papier bei 11,56 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 4.696.553 Deutsche Bank-Aktien den Besitzer.

Am 22.02.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 13,37 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 14,86 Prozent. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 03.10.2022 bei 7,25 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 56,99 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten gaben als mittleres Kursziel 14,60 EUR an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Deutsche Bank am 02.02.2023 vor. Auf der Umsatzseite hat Deutsche Bank im vergangenen Quartal 6.315,00 EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 5,25 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Deutsche Bank 6.000,00 EUR umsetzen können.

Deutsche Bank dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2023 voraussichtlich am 27.04.2023 präsentieren. Einen Blick in die Q1 2024-Bilanz können Deutsche Bank-Anleger Experten zufolge am 25.04.2024 werfen.

In der Deutsche Bank-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 1,92 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

