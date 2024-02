Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank tendiert am Donnerstagvormittag nordwärts

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Deutsche Bank gehört am Donnerstagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Deutsche Bank-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,2 Prozent im Plus bei 12,13 EUR.

Um 09:06 Uhr stieg die Deutsche Bank-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,2 Prozent auf 12,13 EUR. Im Tageshoch stieg die Deutsche Bank-Aktie bis auf 12,15 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 12,10 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 207.909 Deutsche Bank-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 05.02.2024 bei 12,92 EUR. 6,46 Prozent Plus fehlen der Deutsche Bank-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 24.03.2023 Kursverluste bis auf 7,95 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Deutsche Bank-Aktie 52,72 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass Deutsche Bank-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,451 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Deutsche Bank 0,300 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel der Deutsche Bank-Aktie wird bei 14,69 EUR angegeben.

Deutsche Bank ließ sich am 01.02.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,67 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,92 EUR je Aktie in den Büchern standen. Das vergangene Quartal hat Deutsche Bank mit einem Umsatz von insgesamt 6.684,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6.315,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 5,84 Prozent gesteigert.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 25.04.2024 erfolgen. Experten erwarten die Q1 2025-Kennzahlen am 24.04.2025.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,19 EUR je Deutsche Bank-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

