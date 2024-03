Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Freitagvormittag mit positiven Vorzeichen

Kurs der Deutsche Bank

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Deutsche Bank. Zuletzt stieg die Deutsche Bank-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,2 Prozent auf 14,01 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Deutsche Bank nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:06 Uhr 0,2 Prozent auf 14,01 EUR. Die Deutsche Bank-Aktie zog in der Spitze bis auf 14,02 EUR an. Mit einem Wert von 13,98 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 493.212 Deutsche Bank-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 14,02 EUR erreichte der Titel am 22.03.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Deutsche Bank-Aktie somit 0,04 Prozent niedriger. Bei 7,95 EUR fiel das Papier am 24.03.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 43,30 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem im Jahr 2022 0,300 EUR an Deutsche Bank-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,451 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel der Deutsche Bank-Aktie wird bei 14,69 EUR angegeben.

Am 01.02.2024 legte Deutsche Bank die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2023 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,67 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,92 EUR je Aktie in den Büchern standen. Das vergangene Quartal hat Deutsche Bank mit einem Umsatz von insgesamt 6.684,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6.315,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 5,84 Prozent gesteigert.

Die Kennzahlen für Q1 2024 dürfte Deutsche Bank am 25.04.2024 präsentieren. Am 24.04.2025 wird Deutsche Bank schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2025 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 2,15 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

