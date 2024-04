Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Mittag mit Aufschlag

Notierung im Blick

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagmittag der Anteilsschein von Deutsche Bank. Die Deutsche Bank-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,7 Prozent auf 15,06 EUR.

Die Aktie notierte um 11:48 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,7 Prozent auf 15,06 EUR zu. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Deutsche Bank-Aktie bisher bei 15,11 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 15,02 EUR. Bisher wurden heute 2.012.423 Deutsche Bank-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 22.04.2024 bei 15,11 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 0,33 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 8,90 EUR. Dieser Wert wurde am 27.06.2023 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 40,87 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Für Deutsche Bank-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,450 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,656 EUR ausgeschüttet werden. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 15,29 EUR je Deutsche Bank-Aktie aus.

Deutsche Bank veröffentlichte am 01.02.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,67 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,92 EUR je Aktie vermeldet. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 5,84 Prozent auf 6,68 Mrd. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 6,32 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2024 wird am 25.04.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2025-Bilanz am 24.04.2025.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Deutsche Bank ein EPS in Höhe von 2,14 EUR in den Büchern stehen haben wird.

