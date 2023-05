Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank reagiert am Nachmittag positiv

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,5 Prozent auf 9,83 EUR zu. Das bisherige Tageshoch markierte die Deutsche Bank-Aktie bei 9,92 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 9,73 EUR. Bisher wurden heute 4.837.266 Deutsche Bank-Aktien gehandelt.

Am 30.01.2023 markierte das Papier bei 12,36 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 25,81 Prozent hinzugewinnen. Kursverluste drückten das Papier am 04.10.2022 auf bis zu 7,25 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Deutsche Bank-Aktie mit einem Verlust von 26,23 Prozent wieder erreichen.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 14,36 EUR aus.

Am 27.04.2023 lud Deutsche Bank zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2023 endete. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,61 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,55 EUR je Aktie vermeldet. Deutsche Bank hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 7.680,00 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 4,80 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 7.328,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Kennzahlen für Q2 2023 dürfte Deutsche Bank am 26.07.2023 präsentieren. Experten kalkulieren am 24.07.2024 mit der Veröffentlichung der Q2 2024-Bilanz von Deutsche Bank.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Deutsche Bank einen Gewinn von 1,99 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Deutsche Bank-Aktie

Deutsche Bank-Aktie im Plus: Anscheinend Vergleich wegen Epstein-Geschäften

Deutsche Bank-Aktie dreht ins Plus: Lob für Sewing bei Hauptversammlung - Fondsmanagerin kritisiert Abhängigkeit von Investmentbanking

AR-Chef der Deutschen Bank äußert Besorgnis wegen makroökonomischem Umfeld

Ausgewählte Hebelprodukte auf Deutsche Bank AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Deutsche Bank AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Deutsche Bank AG

Bildquellen: Elpisterra / Shutterstock.com