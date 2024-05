Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Mittag behauptet

Deutsche Bank im Blick

Wenig Veränderung zeigt am Mittwochmittag die Aktie von Deutsche Bank. Mit einem Kurs von 15,55 EUR zeigte sich die Deutsche Bank-Aktie im XETRA-Handel zuletzt kaum verändert.

Zum Vortag unverändert notierte die Deutsche Bank-Aktie um 11:48 Uhr im XETRA-Handel bei 15,55 EUR. Der Kurs der Deutsche Bank-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 15,63 EUR zu. Der Kurs der Deutsche Bank-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 15,49 EUR nach. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 15,52 EUR. Bisher wurden heute 1.324.422 Deutsche Bank-Aktien gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (17,01 EUR) erklomm das Papier am 26.04.2024. 9,43 Prozent Plus fehlen der Deutsche Bank-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 8,90 EUR. Dieser Wert wurde am 27.06.2023 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 42,74 Prozent.

Zuletzt erhielten Deutsche Bank-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,450 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,663 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 16,92 EUR an.

Deutsche Bank veröffentlichte am 25.04.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,63 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,56 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 17,26 Mrd. EUR gegenüber 13,97 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2024 dürfte Deutsche Bank am 24.07.2024 vorlegen. Am 23.07.2025 wird Deutsche Bank schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2025 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Deutsche Bank-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 2,20 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Deutsche Bank-Aktie

Anleger in Frankfurt halten sich zurück: LUS-DAX fällt

Schwacher Handel in Frankfurt: So entwickelt sich der DAX aktuell

Deutsche Bank-Aktie leichter: Gut aufgestellt für IPO-Erholung