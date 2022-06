Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Nachmittag mit Verlusten

Um 22.06.2022 16:22:00 Uhr ging es für die Deutsche Bank-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,8 Prozent auf 9,63 EUR. In der Spitze fiel die Deutsche Bank-Aktie bis auf 9,41 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 9,52 EUR. Der Tagesumsatz der Deutsche Bank-Aktie belief sich zuletzt auf 5.067.586 Aktien.

Bei einem Wert von 14,64 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (10.02.2022). Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 34,20 Prozent über dem aktuellen Kurs der Deutsche Bank-Aktie. Bei 8,16 EUR erreichte der Anteilsschein am 07.03.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Deutsche Bank-Aktie liegt somit 17,97 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Analysten bewerten die Deutsche Bank-Aktie im Durchschnitt mit 13,97 EUR.

Deutsche Bank gewährte am 27.04.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2022 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,55 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,47 EUR erwirtschaftet worden. Der Umsatz wurde auf 7.328,00 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 7.222,00 EUR umgesetzt worden waren.

Voraussichtlich am 27.07.2022 dürfte Deutsche Bank Anlegern einen Blick in die Q2 2022-Bilanz gewähren. Deutsche Bank dürfte die Q2 2023-Ergebnisse Experten zufolge am 26.07.2023 präsentieren.

Experten taxieren den Deutsche Bank-Gewinn für das Jahr 2023 auf 1,78 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Deutsche Bank-Aktie

Deutsche Bank trackt private Nachrichten auf Diensttelefonen von Mitarbeitern

Aktien legen zu: BNP Paribas offenbar an Übernahme von ABN Amro interessiert - Übernahmephantasie treibt Bankaktien

CureVac-Aktie, BioNTech-Aktie & Co: Diese Gründe sprechen für eine Aktienplatzierung im Ausland

Ausgewählte Hebelprodukte auf Deutsche Bank AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Deutsche Bank AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Deutsche Bank AG

Bildquellen: Bocman1973 / Shutterstock.com