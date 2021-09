Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank mit Kursplus

Das Papier von Deutsche Bank legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 2,2 Prozent auf 10,32 EUR. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im DAX, der zurzeit bei 15.447 Punkten liegt. Die Deutsche Bank-Aktie legte bis auf 10,35 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Mit einem Wert von 10,26 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 586.392 Deutsche Bank-Aktien umgesetzt.

Bei 12,56 EUR erreichte der Titel am 03.06.2021 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Bei 6,75 EUR erreichte der Anteilsschein am 26.09.2020 den tiefsten Stand seit 52 Wochen.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 10,98 EUR an. Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2022 auf 1,29 EUR je Aktie belaufen.

Die Deutsche Bank AG ist der größte Bankenkonzern in Deutschland und zählt weltweit zu den führenden Finanzdienstleistern. Als Multispezialbank bietet sie Kunden eine breite Palette an Bankdienstleistungen an. Den Privatkunden steht eine Rundumbetreuung von der Kontoführung über die Beratung bei der Geld- und Wertpapieranlage bis hin zur Vermögensverwaltung und Vorsorgeplanung zur Verfügung. Firmen- und institutionellen Kunden bietet die Bank das umfassende Spektrum einer internationalen Firmenkunden- und Investmentbank – von der Zahlungsverkehrsabwicklung über die gesamte Bandbreite der Unternehmensfinanzierung bis hin zur Begleitung von Börsengängen und der Beratung bei Übernahmen und Fusionen. Darüber hinaus nimmt die Deutsche Bank eine führende Stellung im Bereich des internationalen Devisen-, Anleihen- und Aktienhandels ein. Als Universalbank ist die Deutsche Bank in den Bereichen Privat- & Geschäftskunden, Asset & Wealth Management, Corporate Banking & Securities, Global Transaction Banking und Non-Core Operations-Einheit tätig. Außerdem ist das Unternehmen im Devisenhandel aktiv. Des Weiteren ist sie mit über 90 Prozent Beteiligung Hauptaktionär der Postbank. Das Unternehmen wurde 1870 gegründet. Die Deutsche Bank-Aktie ist seit 1988 im DAX gelistet. Sie unterhält rund 2.000 Niederlassungen in über 150 Ländern.

Die aktuellsten News zur Deutsche Bank-Aktie

Deutsche Bank-Anlagestratege: Positives Überraschungspotenzial für europäische Banken-Aktien

Deutsche Bank-Umfrage: Investoren erwarten Pullback des Aktienmarkts noch vor dem Jahresende

ING-Aktie in Rot: ING Deutschland baut auf Zustimmung von Kunden zu Gebühren

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Bocman1973 / Shutterstock.com