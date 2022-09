Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Donnerstagvormittag im Minusbereich

Die Deutsche Bank-Aktie musste um 09:22 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,6 Prozent auf 8,68 EUR abwärts. Die Abwärtsbewegung der Deutsche Bank-Aktie ging bis auf 8,68 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 8,69 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 274.478 Deutsche Bank-Aktien den Besitzer.

Bei 14,64 EUR erreichte der Titel am 10.02.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Deutsche Bank-Aktie somit 40,72 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 15.07.2022 (7,53 EUR). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 15,30 Prozent.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 12,96 EUR für die Deutsche Bank-Aktie aus.

Am 11.08.2022 äußerte sich Deutsche Bank zu den Kennzahlen des am 30.06.2022 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,33 EUR, nach 0,20 EUR im Vorjahresvergleich. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 6.650,00 EUR – ein Plus von 7,02 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Deutsche Bank 6.214,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Deutsche Bank dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2022 voraussichtlich am 26.10.2022 präsentieren. Die Vorlage der Q3 2023-Ergebnisse wird von Experten am 25.10.2023 erwartet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Deutsche Bank einen Gewinn von 1,21 EUR je Aktie in der Bilanz 2021 stehen haben dürfte.

