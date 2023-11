Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Mittag kaum bewegt

Kurs der Deutsche Bank

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Mittwochmittag die Aktie von Deutsche Bank. Die Deutsche Bank-Aktie bewegte sich zuletzt kaum. Das Papier stand via XETRA bei 11,19 EUR.

Anleger zeigten sich um 11:48 Uhr bei der Deutsche Bank-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 11,19 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Deutsche Bank-Aktie bei 11,22 EUR. Die Deutsche Bank-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 11,13 EUR ab. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 11,20 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 1.008.441 Deutsche Bank-Aktien den Besitzer.

Bei 12,36 EUR markierte der Titel am 30.01.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Deutsche Bank-Aktie derzeit noch 10,51 Prozent Luft nach oben. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 7,95 EUR am 24.03.2023. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Deutsche Bank-Aktie 28,97 Prozent sinken.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 14,66 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Deutsche Bank am 25.10.2023. Das EPS wurde auf 0,56 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,57 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 7.100,00 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 6.918,00 EUR umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird für den 01.02.2024 terminiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2024 rechnen Experten am 30.01.2025.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Deutsche Bank-Aktie in Höhe von 2,00 EUR im Jahr 2023 aus.

