Deutsche Bank Aktie News: Anleger trennen sich am Nachmittag vermehrt von Deutsche Bank

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Deutsche Bank. Die Deutsche Bank-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,8 Prozent auf 11,10 EUR.

Der Deutsche Bank-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 15:52 Uhr verlor das Papier 0,8 Prozent auf 11,10 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Deutsche Bank-Aktie bis auf 11,09 EUR. Bei 11,20 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 2.548.162 Deutsche Bank-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 12,36 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (30.01.2023). Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 11,37 Prozent über dem aktuellen Kurs der Deutsche Bank-Aktie. Am 24.03.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 7,95 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Deutsche Bank-Aktie mit einem Verlust von 28,42 Prozent wieder erreichen.

Experten gaben als mittleres Kursziel 14,66 EUR an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Deutsche Bank am 25.10.2023. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,56 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Deutsche Bank ein EPS von 0,57 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 7.100,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 2,63 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6.918,00 EUR in den Büchern standen.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 01.02.2024 erwartet. Mit der Präsentation der Q4 2024-Finanzergebnisse von Deutsche Bank rechnen Experten am 30.01.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 2,00 EUR je Deutsche Bank-Aktie.

